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МЗС Росії: відносини з США підійшли до небезпечної критичної межі

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Москва, П'ятниця 21 січня 2022 12:15
МЗС Росії: відносини з США підійшли до небезпечної критичної межі Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Відносини між США і Російською Федерацією підійшли до небезпечної критичної межі. Москва вважає, що можливість стати "справжніми друзями" залежить тільки від Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

"Що стосується відносин Росії та США, які з вини Вашингтона підійшли до небезпечної критичної межі, то тут гостро необхідний серйозний предметний діалог і конкретні кроки американців і їх союзників щодо забезпечення надійних гарантій безпеки Росії", - йдеться в заяві.

Також у російському МЗС назвали неприйнятними активність НАТО на східному фланзі, військові навчання та обіцянки про вступ України до альянсу.

"Що стосується можливості стати справжніми друзями або надійними партнерами, то це, скоріше, питання до американської сторони. Росія свого часу робила відповідні зусилля, але наші кроки назустріч були оцінені як належне, а у відповідь ми отримали лише гордовите нехтування російськими пріоритетами", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вже вивчають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.

А президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести жорсткі санкції проти Росії, оскільки після вторгнення вони не матимуть ніякого сенсу.

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