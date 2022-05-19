В МЗС Росії назвали умову відкриття доступу до морських портів України

В Росії відреагували на заклики деблокувати порти України для подальшого експорту товарів. Заявили, що для цього необхідно зняти санкції з країни-окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського видання "РБК".
"МЗС у відповідь на заклик ООН відкрити доступ до морських портів в Україні заявив, що для цього потрібно розглянути, зокрема, можливість зняття санкцій із Росії", - пише видання.
Варто відзначити, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти низку санкцій з Росії, аби Кремль все ж розблокував експорт зерна з України.
Тим часом за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, для експорту товарів достатньо того, аби окупанти відвели свої кораблі з акваторії Чорного моря, яка необхідна для виходу транспортних кораблів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав уряд й міжнародні організації діяти спільно, аби домогтися від Росії деблокади портів. За його словами, Конгрес вже незабаром виділить додаткове масштабне фінансування, яке буде спрямоване на вирішення продовольчої безпеки.
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