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МЗС Росії назвало запобігання ядерному конфлікту пріоритетом для країни

Фото: Сергій Рябков, заступник глави МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ Росії назвало запобігання ядерному конфлікту пріоритетом. Планує підтримувати діалог між ядерними державами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"З урахуванням ризиків подальшої ескалації української кризи та загальної непередбачуваності розвитку міжнародної обстановки, безумовним пріоритетом російської дипломатії стає запобігання прямому конфлікту між ядерними державами, підтримка діалогу з деконфліктингу", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування у Росії до кінця 2022 року.

Тим часом Казахстан закликає розробити поетапний план відмови від ядерного озброєння.

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