МЗС Росії назвало запобігання ядерному конфлікту пріоритетом для країни

Міністерство закордонних справ Росії назвало запобігання ядерному конфлікту пріоритетом. Планує підтримувати діалог між ядерними державами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

"З урахуванням ризиків подальшої ескалації української кризи та загальної непередбачуваності розвитку міжнародної обстановки, безумовним пріоритетом російської дипломатії стає запобігання прямому конфлікту між ядерними державами , підтримка діалогу з деконфліктингу", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування у Росії до кінця 2022 року.

Тим часом Казахстан закликає розробити поетапний план відмови від ядерного озброєння.

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