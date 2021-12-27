МЗС Росії про "гарантії" безпеки в Європі: "Ми не блефуємо"

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не блефує, коли висуває США та НАТО свої "гарантії" безпеки в Європі . Водночас представник російського МЗС не вважає ультиматумом дані "пропозиції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябкова для журналу " Міжнародне життя ".

"Коли ми говоримо абсолютно твердо і чітко, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО... Коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія-НАТО 1997 року, ми не блефуємо", - сказав він.

Рябков зазначив, що це "реальні пропозиції" Росії. Москва планує "всіма силами впроваджувати розуміння" цього на Заході.

"Ми не висуваємо жодних ультиматумів. Просто сама логіка підводить до того, що миритися з тим, що відбувається, ковтати це, вдавати, що нічого не відбувається, у нас не виходить", - додав російський дипломат.