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У МЗС РФ різко відреагували на плани України провести саміт Кримської платформи

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували плани України провести саміт Кримської платформи. Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

"Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше-просто яскравий захід потрібно. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів'я "скільки не говори халва, в роті солодше не стане". Мазохісти", - сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа.

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МЗС РФКримМария Захарова