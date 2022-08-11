МЗС рішуче закликає позбавити росіян віз: не кажіть, що "не всі вони винуваті"

Україна закликає партнерів заборонити видавати візи Росіянам. Не треба стверджувати, що нібито "не всі" громадяни РФ підтримують війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Позиція президента Володимира Зеленського дуже чітка: заборона в'їзду для росіян - це найдієвіша персональна санкція. Не треба розповідати, що "не всі росіяни винуваті". Вони в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини та вбивства, захоплення чужої землі. Тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони допоки вони не навчаться їх поважати", - пояснив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не сприймає аргумент, що такий крок нібито "обмежить можливість виїзду для тих, хто не підтримує путінський режим".

"Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку, а от російські туристи у футболках (з символікою - ред.) СРСР, літерами "Z" та всі інші подібні їм не мають вештатися іноземними пляжами, пам'ятками, магазинами, ресторанами допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі", - підсумував Кулеба.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Втім, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти таких обмежень. За його словами, війну розв'язав проти України Путін, а росіяни нібито "ні до чого".

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