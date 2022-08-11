ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС рішуче закликає позбавити росіян віз: не кажіть, що "не всі вони винуваті"

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 серпня 2022 15:28
МЗС рішуче закликає позбавити росіян віз: не кажіть, що "не всі вони винуваті" Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна закликає партнерів заборонити видавати візи Росіянам. Не треба стверджувати, що нібито "не всі" громадяни РФ підтримують війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Позиція президента Володимира Зеленського дуже чітка: заборона в'їзду для росіян - це найдієвіша персональна санкція. Не треба розповідати, що "не всі росіяни винуваті". Вони в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини та вбивства, захоплення чужої землі. Тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони допоки вони не навчаться їх поважати", - пояснив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не сприймає аргумент, що такий крок нібито "обмежить можливість виїзду для тих, хто не підтримує путінський режим".

"Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку, а от російські туристи у футболках (з символікою - ред.) СРСР, літерами "Z" та всі інші подібні їм не мають вештатися іноземними пляжами, пам'ятками, магазинами, ресторанами допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі", - підсумував Кулеба.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян до країн Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Втім, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти таких обмежень. За його словами, війну розв'язав проти України Путін, а росіяни нібито "ні до чого".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Дмитро Кулеба Візовий режим
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити