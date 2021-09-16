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МЗС про рекомендації Європарламенту щодо Росії: потрібні нові та проактивні підходи

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ України привітало прийняття резолюції Європарламентом про ставлення ЄС з Росією. У МЗС заявили, що щодо РФ потрібні нові, рішучі і проактивні підходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Ми вітаємо прийняття Європейським парламентом всеосяжних рекомендацій щодо майбутніх відносин ЄС з Росією. Нинішній російський режим загрожує миру і безпеці в Європі. Це вимагає нових, більш рішучих і проактивних підходів в ЄС і сусідніх країнах", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві підкреслили, що повернення до "звичного порядку речей" не може бути передбачено до тих пір, поки Росія не припинить свою агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не буде відновлена в межах їх міжнародно визнаних кордонів.

"Нові підходи в політиці сусідства ЄС повинні бути засновані на проактивній позиції/більшої відкритості для асоціативного тріо. Чітка європейська перспектива, інтеграція у внутрішній ринок ЄС і новий компонент безпеки в ЄП зміцнять позиції ЄС і допоможуть нам протистояти агресії Росії", - додали в МЗС України.

Нагадавши, Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС і Росії. Україна позитивно оцінює цей документ.

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