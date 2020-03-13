В МЗС розповіли про винятки для іноземців, які зможуть потрапити в Україну

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) розповіли про винятки для іноземців, які зможуть потрапити в Україну. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кулеби, будуть винятки, коли МЗС видаватиме дозвіл на вїзд в Україну з огляду на ті чи інші обставини.

"В ніч з неділі на понеділок опівночі розпочне діяти заборона іноземцям на вїзд в Україну. Виняток становитимуть лише іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні, дипломати акредитовані в Україні. Також був спеціально передбачений механізм для окремих випадків, коли МЗС видаватиме дозвіл на вїзд в Україну з огляду на ті чи інші обставини", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.