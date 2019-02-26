У МЗС розповіли, як долатимуть вето РФ у Радбезі ООН

Україну б задовольнило позбавлення Росії права голосу

Украина будет пытаться применять юридические механизмы для преодоления ситуации с вето Российской Федерации в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Климкин отметил, что то, что сейчас происходит вокруг Совета безопасности ООН является нарушением всех базовых принципов организации.

"Помните, когда ООН строилась, всем было прекрасно понятно, кто должен соответствующим образом прикладываться к тому, чтобы был мир. Сейчас Россия имеет право вето в Совете безопасности. То есть мы даже не можем официально через структуры ООН и Совет безопасности признать войну войной. Поэтому мы должны эту ситуацию раздолбить. Это не так просто политически, но можно сделать другими, в том числе юридическими вещами. Над этим мы работаем", - отметил Климкин.

По его словам, Украину бы удовлетворило хотя бы лишение России права голоса.

"Хотя бы лишение России права голоса, и это бы нас удовлетворило", - заявил министр, отвечая на вопрос о сложности исключении РФ из Совбеза ООН,

Напомним, в декабре Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предложил расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, а именно - отключить РФ от системы SWIFT.