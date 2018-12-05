У МЗС прокоментували питання денонсації "Азовського договору"

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

Договір наразі використовується в окремих судових справах України проти РФ

Денонсація договору між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки перебуває на розгляді Міністерства закордонних справ України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час засідання комітету Верховної ради з закордонних справ, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, договір наразі використовується в окремих судових справах України проти РФ.

"Міжнародний суд ООН розглядає позови України до РФ стосовно спонсорування тероризму, порушення та дискримінації в Криму. Також пішло звернення України стосовно порушення Росією конвенції по міжнародному праву, в тому числі, яке стосується прав по Азову і побудові Керченського мосту", - заявив Боднар.

Так, народний депутат Світлана Заліщук спитала дипломата, чи може Україна розірвати договір про Азов так само як і договір про дружбу та співробітництво з Росією.

"Оскільки зараз тривають процедури подання і узгодження всіх процесів, наразі питання про денонсацію договору про Азовське море перебуває на розгляді", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко пропонує Верховній раді припинити дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.

РБК-Україна також повідомляло, що парламент має розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня.