ru
ua

В МЗС закликали посилити тиск на Росію за "вибори" в Криму

Новини » Політика   

Росія, проводячи "вибори" в окупованому Криму, порушує норми міжнародного права

Проведення так званих "виборів" на території окупованого Криму свідчить про потребу в посиленні тиску на Російську Федерацію. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, розміщеній на сайті відомства.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві висловили рішучий протест у зв'язку з проведенням так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. В МЗС додали, що проведення російською владою "виборів" в Криму порушує норми міжнародного гуманітарного права.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України", - йдеться в заяві.

Крім того, в МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на Росію з метою відновлення територіальної цілісності України.

"Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі АР Крим закликали жителів окупованого півострову не брати участь в так званих "місцевих виборах", які проводить окупаційна російська влада. У відомстві також закликали повідомляти в українські правоохоронні органи про факти організації незаконних "виборів".

Зазначимо, у неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні відбуваються так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.

Porsche презентував свій перший електромобіль Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини