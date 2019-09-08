В МЗС закликали посилити тиск на Росію за "вибори" в Криму

Проведення так званих "виборів" на території окупованого Криму свідчить про потребу в посиленні тиску на Російську Федерацію. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, розміщеній на сайті відомства.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві висловили рішучий протест у зв'язку з проведенням так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. В МЗС додали, що проведення російською владою "виборів" в Криму порушує норми міжнародного гуманітарного права.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України", - йдеться в заяві.

Крім того, в МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на Росію з метою відновлення територіальної цілісності України.

"Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі АР Крим закликали жителів окупованого півострову не брати участь в так званих "місцевих виборах", які проводить окупаційна російська влада. У відомстві також закликали повідомляти в українські правоохоронні органи про факти організації незаконних "виборів".

Зазначимо, у неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні відбуваються так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.