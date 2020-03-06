У квітні набирає чинності безвиз ще з однією країною

Міністерство закордонних справ повідомило про вступ в силу безвізового режиму з Еквадором з 2 квітня 2020 року. Про це йдеться в заяві МЗС України у Facebook.

Повідомляється, що угодою між Україною та Еквадором передбачено запровадження на постійній основі безвіза для короткострокових поїздок.

"Громадяни України можуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який відновлюється на інший строк 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду в Еквадор", - повідомили в МЗС.

До 2 квітня українці можуть користуватися правом безвізових туристичних поїздок в Еквадор терміном до 90 днів на підставі попереднього одностороннього рішення еквадорської сторони.

Нагадаємо, Україна і Туреччина домовилися про безвізовий режим 26 вересня 2019 року. Тоді Еквадор став 21-ю країною з безвізім для українців у Латинській Америці.

Також РБК-Україна писало, що в лютому Кабінет міністрів повідомив про план щодо підписання двосторонньої угоди про введення безвізового режиму з Гренадою. Також у цьому році планується набрання чинності безвізів з Еквадором, Колумбією, Маршалловим островам, Монголією, Аргентиною та Шрі-Ланкою.