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МЗС попередило про зростаючий апетит Росії і дав пораду світу

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 12:57
МЗС попередило про зростаючий апетит Росії і дав пораду світу Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter com OlegNikolenko_)
Автор: Валерія Поліщук

Росія знищила другий за величиною зерновий термінал в Україні через що мільйони людей по всьому світу зіткнуться з ще більшою нестачею продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Twitter.

"Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не тільки знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе цього уникнути", - написав він.

Відмітимо, що 4 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті спалахнули склади із зерновим шротом. Гасіння пожежі тривало аж до 6 червня.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія сприяє наближенню продовольчої кризи, знищуючи комплекси для зберігання українського зерна.

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