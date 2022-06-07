МЗС попередило про зростаючий апетит Росії і дав пораду світу
Росія знищила другий за величиною зерновий термінал в Україні через що мільйони людей по всьому світу зіткнуться з ще більшою нестачею продовольства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Twitter.
"Апетит Росії зростає. Тепер вони хочуть не тільки знищити українців, а й поставити світ на межу голоду. Допомога Україні допоможе цього уникнути", - написав він.
Відмітимо, що 4 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті спалахнули склади із зерновим шротом. Гасіння пожежі тривало аж до 6 червня.
Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія сприяє наближенню продовольчої кризи, знищуючи комплекси для зберігання українського зерна.