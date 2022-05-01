RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС про спробу Росії дискредитувати візит Джолі в Україну: змиріться з реальністю

Фото: МЗС України відреагував спробу Росії дискредитувати візит Джолі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України відреагувало на спробу Росії дискредитувати візит Анджеліни Джолі. МЗС закликало Москву змиритися з реальністю і рекомендувало продовжити роботу з імпортозаміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"МЗС РФ схвилював приїзд в Україну посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається, не подобається - а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "самому розкрученому представнику всього світу", а Росія - ні", - написав у своєму Facebook Ніколенко.

Спікер підкреслив, що сьогодні від російського режиму відхрещуються навіть маргінальні зірки закордонного шоубізнесу. Він додав, що всі спроби Москви дискредитувати мету поїздки Джолі в Україну виявилися марними.

"Світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через війну проти України", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Росія втратила можливість реабілітуватися в очах міжнародної спільноти. В результаті Москві залишається тільки одне - працювати над імпортозаміщенням.

"Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - іронічно зауважив він.

Ніколенко попередив колег з російського МЗС, що наступного разу їм варто згадати про творчий колектив "Відрада Путіна".

Нагадаємо, 30 квітня американська актриса і посланник ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала Україну. Вона приїхала до Львова, де провела майже цілий день з місцевими жителями.

Зазначимо, представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Джолі нібито "покликали" в Україну з метою "відвернути" увагу від евакуації цивільних з Маріуполя.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 1 травня, з Маріупольської "Азовсталі" на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати близько 100 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджеліна ДжоліМЗСРосійська ФедераціяМария ЗахароваВійна в Україні