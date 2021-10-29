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МЗС Польщі викликало посла Бельгії: названа причина

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Варшава, П'ятниця 29 жовтня 2021 15:23
МЗС Польщі викликало посла Бельгії: названа причина Фото: посла Бельгії викликали в МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Польщі викликало посла Бельгії у зв'язку із заявою бельгійського прем'єр-міністра Олександра де Кроо. Він, зокрема, закликав Варшаву не ставитися до ЄС як до "банкомату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Як повідомила виданню прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна, засолу Бельгії запросять для пояснень у зв'язку із заявою бельгійського прем'єр-міністра на лекції в коледжі Європи в Брюгге.

Під час лекції, присвяченої початку навчального року, Олександр де Кроо звинуватив прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в дачі "провокаційного інтерв'ю" газеті Financial Times.

"Ви ведете небезпечну гру, ви граєте з вогнем, коли ведете війну зі своїми європейськими колегами з внутрішньополітичних причин", - цитує заяву де Кроо польське агентство.

Бельгійський прем'єр також закликав Польщу не ставитися до ЄС як "банкомату" для підтримки своєї економіки.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала ввести санкції проти Польщі через те, що остання ігнорує необхідність забезпечення незалежності судової системи.

Зазначимо, Моравецький раніше заявив, що Польща не хоче виходити з ЄС на тлі розбіжностей з Брюсселем з питання переважання національного права над європейським.

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