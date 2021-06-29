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В МЗС підтвердили загибель 20-річного українця на судні біля Шрі-Ланки

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Вівторок 29 червня 2021 11:49
В МЗС підтвердили загибель 20-річного українця на судні біля Шрі-Ланки Фото: в МЗС підтвердили загибель 20-річного українця на судні (tradewindsnews.com)
Автор: Дмитро Левицький, Андрій Василюк

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) підтвердили загибель одного українського моряка на судні MSС MESSINA. Розпочато процедуру підготовки до репатріації тіла.

Про це РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття до - 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.

Контейнеровоз MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA.

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