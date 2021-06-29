В МЗС підтвердили загибель 20-річного українця на судні біля Шрі-Ланки
У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) підтвердили загибель одного українського моряка на судні MSС MESSINA. Розпочато процедуру підготовки до репатріації тіла.
Про це РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру", - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.
Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття до - 4 липня.
Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.
Контейнеровоз MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA.