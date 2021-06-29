В МЗС підтвердили загибель 20-річного українця на судні біля Шрі-Ланки

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) підтвердили загибель одного українського моряка на судні MSС MESSINA. Розпочато процедуру підготовки до репатріації тіла.

"Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття до - 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.