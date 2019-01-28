МЗС підтвердив переведення поранених моряків до СІЗО Лефортово

Поранені моряки деякий час пробудуть на карантині

Министерство иностранных дел Украины подтвердил перевод трех раненых и захваченных Россией моряков в СИЗО Лефортово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

По ее словам, МИД Украины подтвердил перевод трех раненых украинских моряков в Лефортово.

"Российские власти заявили, что некоторое время "они будут на карантине". Украинские консулы уже добиваются встречи с ними и надеются, что до конца недели смогут лично увидеть ребят. Российская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о состоянии здоровья раненых, игнорируя Женевские Конвенции и нормы международного гуманитарного права", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что моряков Андрея Ейдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку перевели в СИЗО. В то же время их адвокаты не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

Отметим, в России пообещали провести дополнительное медицинское обследование моряка Сороки. По словам адвоката, у него не восстанавливаются функции руки, пальцы не сгибаются, не сходит отек, а в руке остаются осколки.