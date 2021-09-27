Лукашенко про курс України до НАТО: у нас відкривається новий фронт
Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО. На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Зокрема, Лукашенко підкреслив, що Польща нібито "розгортає цілі корпуси" біля кордонів Білорусі.
"Ясно, що це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як прищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять", - зазначив він.
За його словами, на території України нібито створюються навчально-тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі по Білорусі".
Нагадаємо, Польща ввела надзвичайний стан і направила силовиків на кордон з Білоруссю через потік нелегальних мігрантів через цю країну.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу.