МЗС відреагувало на організацію конференції щодо Криму в Норвегії

Україна вважає провокацією ініціативу щодо проведення в Норвегії конференції щодо Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У МЗС вважають, що ініціатива щодо конференції в Осло, проведення якої планується наприкінці березня, є черговою спробою Росії створити видимість законності анексії Криму.

"Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати АР Крим", - заявили у відомстві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що організація конференції розглядається як провокація.

"Вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті. Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до окупованого Криму. У відомстві попередили про неминучу правову відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.