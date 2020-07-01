Україна відреагувала на запуск Росією вантажних поїздів в Крим

Фото: Керченський міст (wikipedia.org)

Україна буде звертатися в Арбітражний суд

Запуск вантажного залізничного сполучення по так званому "кримському мосту" є незаконним. Україна буде просити Арбітражний трибунал, що веде справу проти РФ про порушення Конвенції ООН з морського права, розглянути питання протиправності будівництва мосту.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в коментарі "Укрінформ".

За її словами, запуск окупантами вантажного залізничного сполучення через так званий "кримський міст" є протиправним, власне, як і сам міст є незаконною спорудою.

"Його було побудовано всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва", - підкреслила вона.

Джапарова наголосила, що на всіх етапах протиправного будівництва Росією мосту українська сторона забезпечувала належне реагування. Зокрема, йдеться про направлення російській стороні нот протесту, поширення відповідних санкцій на юридичних та фізичних осіб, причетних до будівництва.

Зазначимо, Російська Федерація 30 червня запустила вантажні поїзди по Керченському мосту в окупований Крим.

Нагадаємо, Росія запустила пасажирські поїзди з Керченського мосту в грудні 2019 року; українська сторона відправляла ноту протесту, запуск також засудило міжнародне співтовариство.

Україна наполягає, що міст побудований незаконно, а поїзди фактично незаконно перетинають український державний кордон; прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує відповідну кримінальну справу.

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Автор: News Editor 1