У МЗС відреагували на швидке завершення розслідування катастрофи літака МАУ

Розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Іраном не правильно завершувати без розшифровки "чорних ящиків". Говорити про причини катастрофи можна буде лише після завершення технічного розслідування і завершення кримінального процесу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми повинні вірити, перш усього, підписаними документами, а не тільки гарним словам. Зараз іранська сторона зазначає, що це (причина збиття літака - ред.) була саме людська помилка. Ми виступаємо за те, що будь-які офіційні повідомлення про причини трагедії повинні базуватися насамперед на відповідних юридично встановлених фактах, тобто завершеному технічному розслідуванні, завершення кримінального процесу. І говорити про те, що ці процеси завершені без розшифровки "чорних скриньок", принаймні, некоректно і неправильно як по встановленню справедливості, так і щодо емоцій родичів загиблих", - сказав Єнін.

Також він зазначив, що зараз спостерігаються досить позитивні медійні сигнали з боку Ірану, хоча реального просування в розслідуванні поки немає.

"Ми дуже розраховуємо, що іранська сторона якомога швидше перейде від гарних слів до гарних вчинків", - повідомив заступник міністра.

Раніше МЗС Ірану заявив, що розслідування катастрофи літака МАУ практично завершено, а "чорні ящики" не містять важливу інформацію.

Також РБК-Україна писало, що Іран досі не відповів Україні на ноту щодо врегулювання питань пов'язаних з катастрофою літака МАУ.