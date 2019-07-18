МЗС відреагував на рішення Путіна про спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У МЗС заявляють, що такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті.

"Симптоматично, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації. Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України", - йдеться у заяві.

У міністерстві заявили, що кремлівські укази щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

"МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки. На фоні зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права та законодавства України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС очікують від міжнародних партнерів невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація з 14 червня почала видачу паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.