МЗС відреагувало на апеляцію музеїв Криму щодо "скіфського золота"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на касаційну скаргу від музеїв тимчасово окупованого Криму на рішення суду Нідерландів про передачу Києву "Скіфського золота". У відомстві назвали цей крок продовженням брудної гри і затягуванням судового процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника глави МЗС України Еміне Джапаровой .

"В останній день (подання апеляції - ред.) - 26 січня 2022 року - так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення колекції "скіфського золота" Україні", - написала Джапарова.

За її словами, українська сторона не здивована тим, що російські окупанти прагнуть продовжити свою брудну гру і якомога довше затягнути судовий процес, який триває сім років.

"Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів музейному фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - підкреслила дипломат.