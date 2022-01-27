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МЗС відреагувало на апеляцію музеїв Криму щодо "скіфського золота"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України відреагувало на касаційну скаргу від музеїв тимчасово окупованого Криму на рішення суду Нідерландів про передачу Києву "Скіфського золота". У відомстві назвали цей крок продовженням брудної гри і затягуванням судового процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника глави МЗС України Еміне Джапаровой.

"В останній день (подання апеляції - ред.) - 26 січня 2022 року - так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення колекції "скіфського золота" Україні", - написала Джапарова.

За її словами, українська сторона не здивована тим, що російські окупанти прагнуть продовжити свою брудну гру і якомога довше затягнути судовий процес, який триває сім років.

"Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів музейному фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - підкреслила дипломат.

Нагадаємо, 26 січня Верховний суд Нідерландів отримав від кримських музеїв касаційну скаргу на рішення про передачу "Скіфського золота" Україні.

Зазначимо, у жовтні минулого року Апеляційний суд Амстердама визнав скіфське золото українською власністю і постановив передати його Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

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МЗСНідерландиСкіфське золото