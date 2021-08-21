У МЗС пояснили важливість присутності представника від США на Кримській платформі

"США повідомили, що американський президент Джозеф Байден направляє на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм", - повідомив речник.

За його словами, Україна всіляко вітає участь пані Гренхолм.

”Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США", - додав він.

Ніколенко також підкреслив, що енергетика - це важливий пріоритет стратегічного партнерства України та США.

”Окрім участі в саміті Кримської платформи та святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренхолм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи загалом, а також зусилля задля боротьби із зміною клімату", - резюмував він.

Нагадамо, 20 серпня речник глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі президента повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.