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У МЗС пояснили важливість присутності представника від США на Кримській платформі

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Київ, Субота 21 серпня 2021 12:11
У МЗС пояснили важливість присутності представника від США на Кримській платформі Фото: міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм (flickr.com/techcrunch)
Автор: РБК-Україна

На саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України від США прибуде президентська делегація на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"США повідомили, що американський президент Джозеф Байден направляє на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм", - повідомив речник.

За його словами, Україна всіляко вітає участь пані Гренхолм.

”Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США", - додав він.

Ніколенко також підкреслив, що енергетика - це важливий пріоритет стратегічного партнерства України та США.

”Окрім участі в саміті Кримської платформи та святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренхолм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи загалом, а також зусилля задля боротьби із зміною клімату", - резюмував він.

Нагадамо, 20 серпня речник глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі президента повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.

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