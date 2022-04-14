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МЗС звернулося до ООН через незаконне вивезення та усиновлення українських дітей

Фото: Росія незаконно вивозить українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ звернулося до ООН через незаконне вивезення та усиновлення громадянами Росії українських дітей. Такі дії РФ порушують норми міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Зазначається, що російські військові на тимчасово окупованих територіях України вдаються до незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у тому числі дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок російської агресії.

Крім того, існує загроза усиновлення дітей громадянами Росії без дотримання всіх необхідних процедур. Для цього влада РФ прагне підписати з "ЛДНР" так звані "угоди" для переміщення незаконно депортованих дітей-сиріт в російські сім’ї.

"Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим МЗС України звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію держави.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія примусово вивезла понад 500 тисяч громадян України.

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