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МЗС оприлюднило список врятованих в катастрофі судна Volgo Balt

Автор: Андрій Василюк

Міністерство закордонних справ України оприлюднило список врятованих членів екіпажу із затонулого біля берегів Румунії судна Volgo Balt 179.

Список оприлюднив у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Всього врятовано 10 осіб:

1. Севера Юрій

2. Глизнуца Ігор

3. Чернов Олександр

4. Гейдай Сергій

5. Морозов Денис

6. Соловйов Віталій

7. Ремішевський Микола

8. Демєнтьєв Сергій

9. Миколаєнко Дмитро

10.Соколова Ангеліна.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердив загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували. Пошуки ще одного тривають.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією по телефону +40212303660.

У січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три особи.

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