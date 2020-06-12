В МЗС назвали умови для подвійного громадянства в Україні

В Україні мають знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Проте будуть виключення для окремих категорій українців а також держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, українська Конституція, в якій прописана ця норма, була ухвалена у 90-х роках і з того часу ситуація у світі змінилася.

"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми маємо знайти збалансоване рішення. Тому що в нас з початку 90-х років, коли ухвалювалась Конституція і запроваджувалось правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилася", - заявив Кулеба.

Дипломат наголосив, що мільйон українців з різних причин виїхали закордон, але хотіли б залишатись громадянами України.

"Чому ми позбавляємо цих людей права бути нашими громадянами. Я повністю підтримую, що два паспорти не припустимі для держслужбовців, представників влади. Друге: безумовно, ніякого подвійного громадянства з державою агресором. Можна встановити додаткові критерії для того, щоб це відсіяти", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у травні Верховна рада зняля із порядку денного президентський проєкт закону про подвійне громадянство, оскільки парламентарі вважають, що законопроєкту нобхідне доопрацювання.