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У МЗС назвали дату засідання комісії Україна-НАТО

Автор: Олександр Білоус

Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться 10 січня в Брюсселі. Це частина дипломатичних зусиль зі стримування агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом США Джо Байденом. Після розмови він повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

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