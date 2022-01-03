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Найближчими днями відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, - Зеленський

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Київ, Понеділок 03 січня 2022 13:10
Найближчими днями відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом США Джо Байденом. Найближчим часом відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Вони обговорили ситуацію на сході та на кордонах України. Володимир Зеленський привітав активну роль США у їх врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання комісії Україна - НАТО", - заявив Зеленський.

Він висловив подяку за підтримку Байдена принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти України.

Нагадаємо, США назвали умову, за якої Росія не вторгнеться в Україну.

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Володимир Зеленський НАТО Україна
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