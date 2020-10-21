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У МЗС назвали кількість українців, затриманих за кордоном

Автор: Игорь Литвиненко

За кордоном за станом на 1 жовтня в місцях обмеження свободи знаходяться 11 968 українців. З низ 6202 людини засуджені за скоєння різного роду злочинів.

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Про це "Радіо Свобода" повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними ООН, у 2017 році в світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. При цьому в ООН включають в число емігрантів, усіх людей, які народилися в одній країні, але живуть не в ній.

Водночас за даними Міністерства соцполітики станом на серпень 2019 роки за кордоном на основі постійно працюють 3,2 мільйона українців. Періодично - від 7 до 9 мільйонів осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація переслідує з політичних мотивів 134 українці. При цьому в незаконному ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму знаходяться 112 українця, серед них 78 кримських татар.

Також повідомлялося, що в кінці вересня в окупованому Криму затримали громадянина України. 22-річного жителя Одеської області підозрюють його нібито в закликах до екстремізму.

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