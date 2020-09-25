У Криму затримали українця за нібито заклики до екстремізму

Фото: затриманий українець (ark.gp.gov.ua)

В окупованому Криму затримали громадянина України. Окупаційна влада підозрює його нібито у закликах до екстремізму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури АР Крим і Севастополя.

Повідомляється, що 22-річний житель Одеської області на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок. Цього тижня його затримали в Євпаторії за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності.

Окупаційні силовики доставили його в Сімферополь, де місцевий незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Громадянину України загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російська ФСБ повідомляла про затримання українця 19 вересня. Він нібито поширював на півострові листівки із закликами.

У кінці серпня російські силовики проводили масові обшуки у кримських татар. У президента України Володимира Зеленського заявили, що Росія намагається зробити екстреміста з кожної незручної для режиму людини. А обшуки є продовженням системних злочинів по відношенню до представників нелояльного кримськотатарського народу.