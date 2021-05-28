МЗС Литви прокоментувало висилку своїх дипломатів з Білорусі

Співробітники посольства Литви, яких сьогодні Білорусь оголосила персонами нон грата , не займалися будь-якою діяльністю, яка не відповідала б їх дипломатичному статусу.

"Міністерство закордонних справ Литви звертає увагу на те, що висилаються дипломати ніколи не займалися діяльністю, яка не узгоджувалася б зі статусом дипломата", - йдеться в повідомленні.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві Литви засудили рішення Білорусі вислати литовських дипломатів і висловили надію, що білоруська влада "змінить свою неадекватну поведінку і нарешті прислухаються до закликів західної спільноти припинити репресії проти білоруського громадянського суспільства в Білорусі".