МЗС Киргизстану вручив ноту протесту послові Таджикистану після перестрілки на кордоні

Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило ноту протесту послу Таджикистану в республіці Олимзоде Сухробу Ходжу через перестрелку на кордоні. Про це йдеться в заяві МЗС Киргизстану.

У заяві висловлений "рішучий протест протиправним діям військовослужбовців прикордонних військ Державного комітету національної безпеки Таджикистану, першими обстріляли прикордонні пости "Максат" і "Сай" Киргизії".

"Перший заступник міністра закордонних справ Киргизстану Нуран Ниязалієв вручив главі дипломатичного представництва Таджикистану в Киргизстані ноту протесту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті перестрілки на кордоні загинув один і поранено семеро киргизьких прикордонників.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні між Таджикистаном і Киргизією сталася перестрілка. У прикордонних Таджикистану і Киргизстану розповіли, що стрілянину викликали "будівельні роботи" на недемаркированій ділянці кордону, які хотіли провести представники однієї й іншої сторін.

Нагадаємо, в липні в результаті зіткнень на кордоні Таджикистану і Киргизстану постраждали 27 людей.