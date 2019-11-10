Німеччина пропонує створити Радбез ЄС за участю Британії

Фото: Хайко Мас (GettyImages)

У МЗС Німеччини також закликали не відмовлятися від партнерства з США

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас виступив за створення Ради безпеки Євросоюзу із залученням Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава німецької дипломатії назвав цей орган "місцем, в якому європейці зможуть спільно проводити роботу у сферах міжнародної політики і безпеки в рамках інститутів ЄС і за їх межами".

Мас також закликав не відмовлятися від партнерства з США в НАТО і підключити Великобританію до роботи майбутнього Радбезу ЄС.

При цьому, за словами Маса, Великобританія повинна брати участь у роботі Ради безпеки ЄС, навіть після того як вона покине Євросоюз, а США - стати важливим партнером цього органу.

Говорячи про роль НАТО в цьому питанні, Мас підкреслив, що, з точки зору Берліна, було б помилкою підривати Північноатлантичний альянс.

"Без Америки Європа не в змозі ефективно захищати себе. Навіть якщо Європа в один прекрасний день зможе самостійно відстоювати свою безпеку, ми і надалі повинні прагнути зберегти прихильність НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюзу необхідно вивчити "мову сили" для затвердження європейців у світі.