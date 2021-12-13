МЗС Німеччини: "Північний потік-2" поки не відповідає нормам ЄС

За словами міністра, в рамках коаліційних переговорів було заявлено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право в галузі енергетики.

"Це означає, що на цей час цей газопровід не може бути схвалений", - сказала вона.

Дипломат також вказала, трубопровід поки не відповідає приписам Євросоюзу.

Раніше німецьке Федеральне мережеве агентство оголосило про припинення сертифікації, необхідної для початку прокачування блакитного палива по трубопроводу.