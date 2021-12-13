МЗС Німеччини: "Північний потік-2" поки не відповідає нормам ЄС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" триває. Однак зараз газопровід не відповідає нормам ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За словами міністра, в рамках коаліційних переговорів було заявлено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право в галузі енергетики.
"Це означає, що на цей час цей газопровід не може бути схвалений", - сказала вона.
Дипломат також вказала, трубопровід поки не відповідає приписам Євросоюзу.
Раніше німецьке Федеральне мережеве агентство оголосило про припинення сертифікації, необхідної для початку прокачування блакитного палива по трубопроводу.
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прихильний захисту ролі України як транзитного маршруту для газу в Європу, оскільки пересування російських військ уздовж кордону з Україною посилило тиск на "Північний потік-2".