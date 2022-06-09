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МЗС Британії відреагувало на "вирок" британським громадянам у "ДНР"

Фото: Елізабет Трасс, голова Міністерства закордонних справ Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, серед яких двоє громадян Британії до страти. В Британії назвали вирок нелегітимним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивний вирок, який не має жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - пише Трасс.

Відзначимо, що, сьогодні, 9 червня, фейковий "суд" бойовиків "ДНР" "засудив" до страти трьох іноземних бійців.

РБК-Україна відзначає, що іноземні бійці, які воювали на стороні ЗСУ, є військовополоненими. Страта військовополонених вважається воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.

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