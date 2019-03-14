МЗС Британії: дії РФ в Україні представляють серйозну загрозу міжнародним нормам

У МЗС країни також заявили, що дії РФ порушують міжнародне право

Действия Российской Федерации в Украине представляют серьезную угрозу международным нормам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Британии, опубликованное в Twitter.

В МИД Соединенного Королевства заявили, что "действия России в Украине нарушают международное право и представляют серьезную угрозу международным нормам, которые нас защищают".

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на открытии Мюнхенской конференции заявил, что РФ остается основной угрозой безопасности в Европе. Глава Минобороны Британии привел много примеров продолжения агрессии и вмешательства на Донбассе и в море, захват украинских судов и заложников. Он отметил, что репутация России неуклонно падает из-за полного пренебрежения основополагающими правами, в том числе уважением суверенитета и территориальной целостности государств; нарушения условий ракетного договора.

Как писало РБК-Украина ранее, Уильямсон подчеркивал, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей.