МЗС Болгарії спростувало викрадення свого консула в Мелітополі

Міністерство закордонних справ Болгарії спростовує викрадення свого консула в окупованому російськими військами Мелітополі. Інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES .

Як заявили в МЗС, болгарський консул Сергій Желєв не був викрадений. На даний момент він знаходиться в своєму будинку в повній безпеці.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що окупанти викрали Желєва. За його словами, про інцидент стало відомо 23 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.