МЗС Білорусі викличе послів РФ і України через затримання бойовиків ПВК "Вагнера"

Міністерство закордонних справ Білорусі викличе послів Російської Федерації та України у зв'язку з затриманням бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Посла України викликають через те, що 14 із затриманих бойовиків, були помічені раніше на Донбасі.

Про це повідомляє БелТА.

Відповідне розпорядження доручив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час екстреної наради Ради безпеки.

"Вже зараз, з наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - повідомив держсекретар Радбезу Андрій Равков.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі затримали 32 бойовика ПВК "Вагнера", які, за інформацією білоруських спецслужб, планували дестабілізацію в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко назвав затримання бойовиків ПВК "Вагнера" надзвичайною подією.

При цьому у Росії заявили, що цей інцидент не вплине на відносини між країнами.