МЗС Австрії викликало посла Росії через ситуацію з Навальним

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Російської Федерації Дмитра Любинського для обговорення ситуації щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Любинський після розмови зазначив, що вимоги оперативно розслідувати інцидент, поки Німеччина не надала Росії які-небудь дані, недоречні.

У свою чергу, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг повідомив виданню Der Standart, що російський посол був викликаний в Міністерство ще в четвер.

Нагадаємо, Євросоюз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Крім того, в Брюсселі заявили, що залишають за собою право на введення санкцій проти Росії.

Крім того, МЗС України вже закликав ввести санкції проти Росії за цей інцидент.