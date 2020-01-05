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МЗС Австрії піддалося масштабній хакерській атаці

Новини » Політика     05.01.2020 - 15:48
МЗС Австрії піддалося масштабній хакерській атаці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В уряді не виключають, що атака була здійснена іноземною державою

На комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Австрії у суботу, 4 січня 2020 року, була здійснена масштабна хакерська атака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, за хакерською атакою, якій піддалися комп'ютерні мережі австрійського зовнішньополітичного відомства, може стояти іноземна держава.

"Через тяжкість та характер нападу не можна виключити, що мова йде про цілеспрямовану атаку з боку якогось державного суб'єкта", - заявили в МЗС.

У австрійському МЗС відмовилися розголошувати подробиці хакерської атаки, а також її наслідки. Наголошується, що атака була швидко виявлена та відбита. Після відбиття атаки в уряді було створено спеціальний координаційний комітет.

Зазначається, що в день, коли була здійснена хакерська атака, у Австрії формально схвалили програму урядової коаліції між партією "зелених" та Австрійською народною партією.

Нагадаємо, раніше американська корпорація Microsoft заявила, що хакерам з Північної Кореї вдалося викрасти з комп'ютерних мереж її клієнтів в США важливу інформацію. Microsoft в грудні подала позов у федеральний суд в штаті Вірджинія щодо двох хакерів з КНДР, які отримали доступ до певної важливої інформації клієнтів компанії.

Крім того, в Канаді в результаті хакерської атаки на базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs стався витік даних понад 15 мільйонів людей.

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