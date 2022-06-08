Microsoft заявила про значне скорочення діяльності в Росії

"В результаті зміни економічних перспектив і впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення про значне скорочення масштабів нашої діяльності в Росії", - йдеться в заяві компанії.

У корпорації уточнили, що продовжать виконувати існуючі контрактні зобов'язання перед російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі.

За словами представника компанії, це торкнеться понад 400 співробітників.

"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими співробітниками, щоб забезпечити їм шанобливе ставлення і повну підтримку в цей важкий час", - йдеться в заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продажі нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала надавати підтримку існуючим клієнтам і утримувати там свої офіси.