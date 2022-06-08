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Microsoft заявила про значне скорочення діяльності в Росії

Фото: Microsoft заявила про значне скорочення діяльності в Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська корпорація Microsoft істотно скорочує свою діяльність в Росії, приєднуючись до списку відомих технологічних компаній, що скорочують або повністю залишають країну після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"В результаті зміни економічних перспектив і впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення про значне скорочення масштабів нашої діяльності в Росії", - йдеться в заяві компанії.

У корпорації уточнили, що продовжать виконувати існуючі контрактні зобов'язання перед російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі.

За словами представника компанії, це торкнеться понад 400 співробітників.

"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими співробітниками, щоб забезпечити їм шанобливе ставлення і повну підтримку в цей важкий час", - йдеться в заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продажі нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала надавати підтримку існуючим клієнтам і утримувати там свої офіси.

Раніше повідомлялося, що Microsoft допоможе Україні в документуванні військових злочинів РФ.

Раніше у компанії Microsoft з'ясували, що РФ поєднує ракетні удари і хакерські атаки по Україні. Країна-окупант робить це, щоб завдати якомога більше шкоди критичній інфраструктурі.

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