Білл Гейтс залишає правління Microsoft

Фото: Білл Гейтс (facebook.com/BillGates)

Гейтс уточнив, що продовжить працювати в компанії

Корпорація Microsoft оголосила у п'ятницю, 13 березня, що Білл Гейтс залишає правління, починаючи з цього дня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Гейтс також йде зі своєї позиції холдингової компанії Berkshire Hathaway. У той же час він уточнив, що вихід із складу ради "в жодному разі не означає відходу з компанії".

"Microsoft завжди буде важливою частиною мого життя, і я буду продовжувати співпрацювати з технічним керівником, щоб допомогти сформувати бачення й досягти амбітних цілей компанії. Я відчуваю себе більш оптимістично, ніж коли-небудь, щодо прогресу, якого досягає компанія, і того, як вона може продовжувати приносити користь світу", - сказав Гейтс.

Він уточнив, що прийняв рішення піти у відставку, "щоб приділяти більше часу благодійним проектам, включаючи глобальне охорону здоров'я і розвиток, освіту і вирішенні проблеми зміни клімату".

Гейтс став співзасновником Microsoft в 1975 році разом з Полом Алленом, який помер у 2018 році. Гейтс був генеральним директором до 2000 року, коли Стів Баллмер зайняв цю посаду. Гейтс є одним з головних акціонерів Microsoft. Йому належить 1,36% акцій. Компанія стала публічною в 1986 році і наразі однією з найбільш цінних компаній в світі з ринковою капіталізацією в 1,21 трильйона доларів.

Нагадаємо, компанії Google і Microsoft тимчасово відкриють доступ до своїх спеціалізованих засобів для конференц-зв'язку у зв'язку зі спалахом коронавірусу, оскільки багато компаній та організації переходять на віддалену форму роботи.