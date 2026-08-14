Microsoft закрыла 400 уязвимостей за август: 42 из них были критическими

За август Microsoft закрыла 400 уязвимостей в своих приложениях. Среди них 42 признали критическими, а большинство из них могли позволить злоумышленникам удаленно запускать код на устройствах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.
Исправления в августе уязвимости распределились по таким основным направлениям:
Статистика учитывает только обновления, выпущенные непосредственно в день Patch Tuesday, и не содержит ранее исправленные баги в Mariner, Microsoft Teams, Azure, Entra, Office и Power Apps.
В августовском пакете исправлены три уязвимости нулевого дня: одна из них активно эксплуатировалась злоумышленниками, а две другие были публично раскрыты к выходу патча.
Активно эксплуатируемая уязвимость:
CVE-2026-68820 в драйвере Windows Ancillary Function Driver для WinSock: ошибка типа Use after free позволяет локальному авторизованному нападающему вызвать состояние погони (race condition) и получить права системы (SYSTEM).
По данным компании Check Point, эту уязвимость использовала северокорейская хакерская группировка Lazarus для развертывания новой версии руткита FudModule в режиме ядра.
Публично раскрыты уязвимости:
CVE-2026-62832 в Windows User Profile Service: ошибка некорректного разрешения ссылок позволяет локальному пользователю загружать регистровый куст (registry hive) другой учетной записи и получать права администратора.
Детали совпадают с уязвимостью LegacyHive, обнаруженной киберисследователем, который известен под ником Nightmare Eclipse.
CVE-2026-72971 в драйвере изоляции контейнеров Windows (unionfs.sys): локальная уязвимость повышения привилегий и замены данных из-за некорректной обработки ссылок перед доступом к файлам.
Кроме Microsoft, в августе собственные обновления и оговорки по безопасности выпустили и другие техностартапы:
Adobe исправила уязвимости в Coldfusion, Commerce, Lightroom Classic, Content Credentials SDK и Campaign Classic.
Cisco устранила недостатки в Catalyst SD-WAN, IOS, IOS XE и ClamAV.
Metabase закрыла критическую уязвимость SQL-инъекции, которая использовалась для угона данных.
N-able исправила обход проверки подлинности (CVE-2026-18577) в серверах N-central.
SAP выпустила исправление для SAP Commerce Cloud с детализацией критичности 10.0 из-за неправильной авторизации.
TP-Link устранила 15 уязвимостей в механизме ZTP сетевых устройств Omada.
VMware исправила обход проверки подлинности и возможность удаленного выполнения кода в VMware Avi Load Balancer.