Microsoft вводить обов'язкову вакцинацію для працівників

У своєму повідомленні Microsoft заявила, що продовжує уважно відстежувати ситуацію навколо поширення коронавірусу на території Америки й поступово адаптувати правила до офісного режиму роботи.

"Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоров'я та даних, найраніша дата повного відкриття наших робочих місць в США буде не раніше 4 жовтня 2021 року", - відзначають у компанії.

Зокрема, починаючи з вересня, усі хто намагаються пройти до будівлі Microsoft в США будуть зобов’язані продемонструвати документ, що засвідчує вакцинацію.

Також зазначається, що співробітники, які доглядають за людьми з ослабленим імунітетом, або ж живуть з дітьми, які ще занадто малі для вакцинації - матимуть змогу працювати дистанційно до січня поточного року.



