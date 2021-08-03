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Microsoft вводит обязательную вакцинацию для работников

Автор: Сергей Пышкин

Microsoft предупредила своих сотрудников о том, что с сентября потребует подтверждения касаемо вакцинации. Уже после 4 октября, компания планирует открыть свои офисы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В своем сообщении Microsoft заявила, что продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг распространения коронавирус на территории Америки и постепенно адаптировать правила к офисному режиму работы.

"Основываясь на наших постоянных консультациях с экспертами в области здравоохранения и данных, самая ранняя дата полного открытия наших рабочих мест в США будет не ранее 4 октября 2021 года", - отмечают в компании.

В частности, начиная с сентября, все кто пытаются пройти к зданию Microsoft в США будут обязаны продемонстрировать документ, удостоверяющий вакцинацию.

Также отмечается, что сотрудники, которые ухаживают за людьми с ослабленным иммунитетом, или же живут с детьми, которые еще слишком малы для вакцинации, будут иметь возможность работать дистанционно до января текущего года.


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MicrosoftВакцинацияпандемияКоронавирус