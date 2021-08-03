Microsoft вводит обязательную вакцинацию для работников

В своем сообщении Microsoft заявила, что продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг распространения коронавирус на территории Америки и постепенно адаптировать правила к офисному режиму работы.

"Основываясь на наших постоянных консультациях с экспертами в области здравоохранения и данных, самая ранняя дата полного открытия наших рабочих мест в США будет не ранее 4 октября 2021 года", - отмечают в компании.

В частности, начиная с сентября, все кто пытаются пройти к зданию Microsoft в США будут обязаны продемонстрировать документ, удостоверяющий вакцинацию.

Также отмечается, что сотрудники, которые ухаживают за людьми с ослабленным иммунитетом, или же живут с детьми, которые еще слишком малы для вакцинации, будут иметь возможность работать дистанционно до января текущего года.



