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У Microsoft вирішили заморозити фінансування політиків

Неділя 07 лютого 2021 06:33
У Microsoft вирішили заморозити фінансування політиків
Фото: американська корпорація "Майкрософт" (Reuters)
Автор: Артур Родивилов

Корпорація Microsoft заявила, що заморожує пожертви всім законодавцям США, які після закінчення виборів, проголосували проти затвердження Джо Байдена на посаду президента США. Рішення діятиме до 2022 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Microsoft також не буде підтримувати політиків та організації на рівні штатів, які намагалися оскаржити результати виборів.

Бред Сміт, президент корпорації, повідомив співробітникам, що в останні чотири роки 20% пожертвувань Microsoft "потрапляли членам Конгресу, які проголосували проти рішення Колегії вибірників".

Корпорація Dow заявила, що до шести років не буде спонсорувати сенаторів, які голосували проти затвердження результатів виборів.

Нагадаємо, нещодавно на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія. Американський генпрокурор також розповів про викрадення даних Міністерства фінансів США, а також можливе втручання у виборчий процес.

Крім того, в команді Байдена заговорили про введення нових санкцій проти Росії через кібератаки на США.

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