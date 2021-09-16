Microsoft дозволить заходити в акаунти за допомогою розпізнавання відбитка пальця або обличчя

Компанія Microsoft дозволила користувачам повністю відмовитися від паролів для входу в акаунти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Відзначається, що користувачі зможуть відмовитися від паролів і заходити в свої акаунти за допомогою відбитків пальців і функції розпізнавання обличчя. У компанії відзначили, що нова функція стане доступною протягом декількох тижнів.

Представник компанії зазначила, що традиційні паролі легко зламати, а нові способи аутентифікації зроблять облікові записи користувачів більш захищеними.

"Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Кожну секунду відбувається 579 кібератак для отримання паролів-це 18 млрд щорічно", - заявила Васу Яккал.

У компанії додали, що в будь-який момент можна відмовитися від нової схеми підтвердження входу в аккаунт і повернутися до використання пароля.