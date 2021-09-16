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Microsoft дозволить заходити в акаунти за допомогою розпізнавання відбитка пальця або обличчя

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Четвер 16 вересня 2021 15:43
Microsoft дозволить заходити в акаунти за допомогою розпізнавання відбитка пальця або обличчя Фото: Microsoft дозволила входити в аккаунт без пароля (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Тіберій Юрик

Компанія Microsoft дозволила користувачам повністю відмовитися від паролів для входу в акаунти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначається, що користувачі зможуть відмовитися від паролів і заходити в свої акаунти за допомогою відбитків пальців і функції розпізнавання обличчя. У компанії відзначили, що нова функція стане доступною протягом декількох тижнів.

Представник компанії зазначила, що традиційні паролі легко зламати, а нові способи аутентифікації зроблять облікові записи користувачів більш захищеними.

"Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Кожну секунду відбувається 579 кібератак для отримання паролів-це 18 млрд щорічно", - заявила Васу Яккал.

У компанії додали, що в будь-який момент можна відмовитися від нової схеми підтвердження входу в аккаунт і повернутися до використання пароля.

Нагадаємо, що Microsoft планує не перешкоджати встановленню нової Windows 11 на комп'ютерах, які обладнані слабкими процесорами.

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